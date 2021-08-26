Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 12,5%

В июле 2021 года, инфляционные ожидания населения России достигли максимального значения за последние пять лет Фото: Shutterstock

Инфляционные ожидания россиян в августе 2021 года снизились на 0,9%. Соответствующие результаты озвучил Банк России на основе проведенных ООО “инфОМ” опросов.

Месяц назад, в июле 2021 года, инфляционные ожидания населения России на год вперед достигли максимального значения за последние пять лет — с ноября 2016 года. В августе они вернулись к более нейтральным значениям - медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,5%.

Центробанк следит за инфляционными ожиданиями россиян, так как они показывают, куда в будущем будут двигаться цены на товары и услуги. Опрашиваемые рассказывают, как, по их мнению, будет меняться общий уровень цен и цены на конкретные товары. На основе этих данных Центробанк составляет отчеты и корректирует проводимую политику. Именно прогнозы потребителей и производства влияют на реальную инфляцию в будущем, корректируя поведение в части покупок и ценообразования.

Как ранее писал сайт kp.ru, Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 14,3 миллиарда рублей. По замыслу правительства, с помощью этого российская экономика должна снизить многолетнюю зависимость от цен на нефть и избавиться от риска инфляции и роста импорта в ущерб национальной экономике.