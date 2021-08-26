МИД РФ сообщил, что США помогали эвакуировать россиян из Афганистана

МИД РФ рассказал, что США помогали эвакуировать граждан России из Афганистана Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России сообщило, что эвакуация россиян из Кабула проходила при содействии талибов* и Соединенных Штатов.

- Несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта, мероприятие по подготовке и отправке указанных вывозных рейсов осуществлено успешно при содействии представителей движения талибов, а также США, продолжающих регулировать воздушное пространство Афганистана, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что 25-26 августа из Кабула эвакуировали граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Ранее все самолеты Министерства обороны России с эвакуированными из Афганистана сели в аэропорту Чкаловский. По прилете в аэропорт, эвакуированных граждан встретили медики скорой помощи. На Ил-76 в РФ прилетели около 100 человек. В основном это россияне афганского происхождения. Один из прибывших в РФ граждан поделился с журналистами впечатлением от происходящего. Мужчина рассказал, что провел в Афганистане пять месяцев. Туда он приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации".

*Запрещенная в России террористическая организация