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Общество26 августа 2021 16:35

Москвичам пообещали возвращение теплой погоды в конце лета

К концу этой недели воздух в столице прогреется до 26 градусов
Абдулла ШАКИРОВ
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Москвичам пообещали возвращение теплой погоды в конце лета

Москвичам пообещали возвращение теплой погоды в конце лета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теплая погода вернется в Москву в последние дни лета, сообщают синоптики.

В пятницу, 27 августа, в столице будет 24 градуса тепла, в Московской области – 26 градусов. В воскресенье, 29 августа, в Москве воздух прогреется до 26 градусов. В начале следующей недели дневная температура установится на отметке 20-27 градусов, говорится на сайте Гидрометеоцентра.

«Совсем скоро северный теплый антициклон вновь окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить свое влияние на столичный регион», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей на 1 сентября. По ее прогнозам, в первый день осени могут пройти небольшие дожди, в городе будет свежо, особенно утром, во время торжественной линейки.