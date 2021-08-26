Москвичам пообещали возвращение теплой погоды в конце лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теплая погода вернется в Москву в последние дни лета, сообщают синоптики.

В пятницу, 27 августа, в столице будет 24 градуса тепла, в Московской области – 26 градусов. В воскресенье, 29 августа, в Москве воздух прогреется до 26 градусов. В начале следующей недели дневная температура установится на отметке 20-27 градусов, говорится на сайте Гидрометеоцентра.

«Совсем скоро северный теплый антициклон вновь окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить свое влияние на столичный регион», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей на 1 сентября. По ее прогнозам, в первый день осени могут пройти небольшие дожди, в городе будет свежо, особенно утром, во время торжественной линейки.