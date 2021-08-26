Завершилась «Гонка героев». Как это было. Фото: пресс-служба BY.

Самый массовый, грязный и невероятно физически тяжелый забег – это, конечно, про «Гонку героев», которая год от года собирает все больше участников - от желающих проверить себя на прочность нет отбоя! В этом году в соревнованиях в разных городах приняли участие 15 команд от российского бренда-конструктора BY: 152 человека и восторг, который ничем не измерить.

Заключительная гонка прошла в Казани, где одним из главных испытаний стала, пожалуй, изнуряющая жара, при которой надо было преодолевать трамплины, скалодромы, тарзанки и множество других препятствий. Как не упасть со скользкого бревна и удержаться руками на перекладинах? Никак, но именно это и делает «Гонку героев» самой популярной и веселой гонкой.

Казань, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Самара, Москва (в столице команда BY пробежала аж два раза) – и везде 10 километров трассы, более 30 испытаний и эмоции, которые сложно передать словами. В конце все валятся без сил, но уже обсуждают, как побегут в следующий раз.

Азартные энергичные команды – под стать бренду BY, который был создан специально для сильных духом: для тех, кто, хоть и падает, но всегда встает и идет дальше. А кто приуныл, того команда всегда подбодрит простыми словами: «Помни, что лучшее – это ты!». BY – BestisYou.

Все команды в полном составе пришли к финишу, получив на память специальные жетоны. А впереди их ждет еще много экстремальных забегов, непредсказуемых и очень интересных испытаний. Что ж, теперь увидимся в следующем году!

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