Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Афганистана за 36 часов

Миссия США в Афганистане завершится 31 августа Фото: REUTERS

В США опровергли сообщения о прекращении эвакуации людей из Афганистана. Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Штаты продолжат вывозить людей через аэропорт Кабула до тех пор, пока миссия страны в Афганистане не завершится.

Сообщения о возможном окончании эвакуации до этого появились в ряде СМИ - в частности, об этом рассказал телеканал CNN. Они связаны с тем, что захватившее власть в Афганистане движение “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) не намерены давать американцам отсрочку для эвакуации граждан. После 31 августа США должны полностью вывести свой контингент из страны и перестать вывозить людей.

“Операции по эвакуации в Кабуле не завершатся через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до завершения миссии”, - опроверг слухи представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, эвакуацию из Афганистана проводят многие страны. Например, Минобороны РФ организовало эвакуацию из захваченного Афганистана более 500 граждан страны, а также стран ОДКБ и Украины. Представители российской дипломатической миссии были так заняты, что, по их словам, в посольстве РФ в Кабуле завяли цветы - их забыли поливать.