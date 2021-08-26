Совфед подключился к усовершенствованию порядка оплаты труда учителей

Совет федерации подключился к усовершенствованию порядка оплаты труда учителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совфед принимает участие в разработке нового порядка оплаты труда учителей. Об этом она рассказала жителям Санкт-Петербурга при посещении "Книжных аллей".

- Сейчас правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата учителей соответствовала уровню квалификации, нагрузки, чтобы она была справедливой и достаточной для нормальной жизни педагога. Совет Федерации тоже участвует в этой рабочей группе, — рассказала Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над тем, как сделать всероссийский конкурс "Учитель года" более зрелищным и популярным, приведя в пример телевизионное шоу "Форт Боярд". Путин также заявил о необходимости продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения учительских конкурсов. По его словам, все может быть захватывающим, "если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей".