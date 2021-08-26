Спустя 30 лет следователь рассказал обстоятельства смерти генерала-полковника Пуго

Борис Пуго Фото: РИА Новости

Глава Министерства внутренних дел Советского Союза Борис Пуго сначала выстрелили в жену, а потом застрелился сам. Об этом рассказал старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза СССР Леонид Прошкин.

«Пуго выстрелил в супругу, потом в себя. Пистолет лежал на тумбочке…Было три гильзы. Одну из пуль мы нашли тогда практически сразу. Пуго выстрелил в жену, потом в висок себе. Он лежал на диване. На тумбочке рядом с ним лежал журнал, раскрытый на статье о том, как в 1964 году Брежнев свергал Хрущева. Статья была жесткая. Скорее всего, он ее читал перед смертью», – сказал Прошкин в интервью сайту kp.ru.

По мнению следователя, Пуго выстрелил в жену дважды. Прошкин сообщил, что об этом супруга попросила его сама. Она умерла, когда ее увезла скорая.

Как писал сайт kp.ru, следователь также рассказал о пяти предсмертных записках Героя Советского Союза маршала Сергея Ахромеева. Одно из писем было адресовано экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву.