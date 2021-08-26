Срок исполнения плана приватизации на 2020-2022 перенесли на два года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство России перенесло на два года срок исполнения плана приватизации государственного имущества на 2020-2022.

«В 2022 году сроки начала и окончания реализации прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества…смещаются на два года», – говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства финансов России, инициатива связана с синхронизацией сроков плана приватизации и бюджетного процесса. Таким образом, новые программы приватизации до 2024 года не планируется. В план приватизации включены несколько крупных активов.

Напомним, ранее Счетная палата заявила о рекордно низком исполнении плана приватизации в России в 2017-2019 годах. За период в десять лет в государстве приватизировали только четверть запланированных активов, а поступление средств в федеральный бюджет от приватизации снизилось с 15,1 миллиарда рублей в 2017 году до 12,1 миллиарда рублей в 2019.