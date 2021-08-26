Турэксперт: Путевка в Египет на двоих в сентябре обойдется в среднем в 80 тысяч

Названа средняя стоимость тура в Египет на двоих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне смогут отдохнуть на курортах Египта в сентябре примерно за 80-85 тысяч рублей на двоих. Об этом рассказал главный редактор Profi.Travel Артем Чумак. Специалист добавил, что в стоимость такого тура войдет отдых по системе «все включено» в четырехзвездочном отеле.

«Сейчас, в условиях крайне ограниченного объема перевозок, туры в Египет с вылетом в сентябре стоят от 80-85 тысяч рублей на двоих в отель 4* с питанием all inclusive. И это только из Москвы, откуда есть прямые рейсы на курорты», — цитирует турэксперта Газета.ru.

При этом Чумак добавил, что если в сентябре количество рейсов в Египет будет увеличено, не исключено, что стоимость путевок будет пересмотрена и сумма выйдет немного меньше.

«Новые цены на турпакеты можно ожидать ближе к началу сентября, когда туроператоры сформируют продукт. Однако существенного удешевления туров не произойдет, пока на направлении не разрешат чартерные рейсы», - добавил специалист.