Медведев прогнозирует рост сельхозплощадей в России из-за изменения климата

Медведев перечислил положительные моменты изменения климата.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, как потепление климата повлияет на сельскохозяйственную отрасль в стране. По его словам, для российских аграриев это будет не только благом, но и новым вызовом.
“Среднегодовые температуры растут во всех регионах страны. Понятно, что здесь есть не только вызовы и проблемы, но и, наверное, некоторые положительные моменты - например, может вырасти число площадей, пригодных для земледелия в нашей стране, включая более северные территории”, - рассказал Медведев.
Он также отметил, что изменение климата - неизбежный процесс, к которому нужно адаптироваться, так как агропромышленный комплекс оказывает серьезное влияние на рост экономики страны и продолжает усиливать свои позиции как высокотехнологичная отрасль.
Как ранее писал сайт kp.ru, власти уделяют много внимания развитию сельского хозяйства в России. Президент страны Владимир Путин ранее называл эту отрасль флагманом отечественной экономики. По его словам, крайне важно поддерживать отметил фермеров, малый бизнес на селе и развитие ярмарок в регионах.