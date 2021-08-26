Медведев прогнозирует рост сельхозплощадей в России из-за изменения климата

Медведев перечислил положительные моменты изменения климата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, как потепление климата повлияет на сельскохозяйственную отрасль в стране. По его словам, для российских аграриев это будет не только благом, но и новым вызовом.

“Среднегодовые температуры растут во всех регионах страны. Понятно, что здесь есть не только вызовы и проблемы, но и, наверное, некоторые положительные моменты - например, может вырасти число площадей, пригодных для земледелия в нашей стране, включая более северные территории”, - рассказал Медведев.

Он также отметил, что изменение климата - неизбежный процесс, к которому нужно адаптироваться, так как агропромышленный комплекс оказывает серьезное влияние на рост экономики страны и продолжает усиливать свои позиции как высокотехнологичная отрасль.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти уделяют много внимания развитию сельского хозяйства в России. Президент страны Владимир Путин ранее называл эту отрасль флагманом отечественной экономики. По его словам, крайне важно поддерживать отметил фермеров, малый бизнес на селе и развитие ярмарок в регионах.