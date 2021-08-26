Дмитрий Азаров открыл Российскую креативную неделю в Москве стратегической сессией комиссии Госсовета по культуре

Дмитрий Азаров провел заседание Госсовета во время Российской креативной недели в Москве. Фото: правительство Самарской области

В Москве стартовала Российская креативная неделя, которая началась стратегической сессией комиссии Госсовета по культуре. Ее провел губернатор Самарской области Дмитрия Азарова. На заседании проанализировали деятельность рабочей группы за время ее работы. Так, комиссия проанализировала подходы к созданию креативных кластеров в регионе, благодаря чему появилась понимание, как именно обеспечить меры поддержки для креативной сферы.

— Человек не может чувствовать себя счастливым без самореализации, без признания, без открытия мира через творчество других людей. Огромное количество талантливых, креативных людей в нашей стране заслуживают и внимания, и поддержки. Потому что они могут действительно подарить счастье другим, — отметил Дмитрий Азаров. Он рассказал, какая работа была проведена за все время в рамках деятельности рабочей группы за период ее деятельности. Например, озвучен был опыт Самарской области, в которой креативные предприниматель могут воспользоваться мерами поддержки для самозанятых и СМБ.

Для поддержки креативных предпринимателей созданы специальные специальные некоммерческие организации и фонды. Во время прошлого заседания, которое проходило в Самаре на фестивале "ВолгаФест", было объявлено о старте приема заявок на президентские гранты. Сейчас подвели итоги этого конкурса. Подано 12 тысяч заявок, которые оценивают эксперты. Дмитрий Азаров особенно подчеркнул, что это является еще одним подтверждением того, что в каждом регионе есть огромное количество талантливых людей.

- Мы, с точки зрения работы власти, просто обязаны создать условия для того, чтобы креативные индустрии развивались, чтобы люди могли и самореализовываться и дарить счастье другим, - уточнил губернатор.