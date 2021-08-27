«Когда-то люди писали на бересте…»

Фото предоставлено ООО «Цифровое образование»

2020-й год кардинально изменил мир, в том числе и сферу образования, которая столкнулась с необходимостью в сжатые сроки осваивать цифровые инструменты. Но, как обычно бывает при переменах, среди родителей возник раскол. Часть из них отнеслась к возможности обучаться без посещения школы положительно, другие – негативно. В пандемию цифровые технологии стали более востребованы, но внедрялись они в образование и раньше.

- Некоторые учителя консервативно относятся к своей работе. Новое в образовании, например, технологии, их просто раздражают, - говорит учитель обществознания в Гимназии №23 Челябинска Мария Сонина. – Но для многих очевидно, что российское образование, традиционно очень сильное, должно идти и в ногу со временем. И важно уделять внимание развитию умений наших детей работать с информацией в том числе с помощью технологий.

По словам генерального директора компании «Цифровое образование» Рубена Акопова, если школы начинают внедрять технологии в образовательный процесс, это вовсе не означает перехода на дистанционный формат. В качестве примера он привел платформу «Сферум», позволяющую совершать групповые и индивидуальные видеозвонки, создавать сообщества школ, классов и пользоваться закрытыми чатами внутри них. Эти возможности будут полезны при любом виде обучения – как удаленном, так и очном. Если ребенок по каким-то причинам не может прийти в школу, то у него есть возможность присутствовать на уроках онлайн с помощью «Сферума». Соответственно, он не будет отставать в изучении программы. Разработала эту платформу компания при поддержке Минпросвещения и Минцифры при участии двух IT-гигантов - «Ростелекома» и Mail.ru Group.

Фото предоставлено ООО «Цифровое образование»

Не изоляция, а приобщение

Платформа бесплатная и будет оставаться такой всегда. В ряде регионов благодаря «Сферуму» можно решить вопросы отсутствия педагогов в малокомплектных школах или, например, учиться тогда, когда посещать уроки из-за погодных условий невозможно. Подрастающее поколение должно уметь обращаться с современными цифровыми технологиями, понимать, как они работают и в чем полезны.

И с тем, что прогресс в образовании необходимо, согласны многие педагоги.

- Нам постоянно приходится объяснять, что «цифра» и «дистанционка» - это разные вещи. Что цифровые инструменты, работать с которыми мы учим наших детей, не ведут в полную изоляцию и учебу из дома, а наоборот, приобщают их к современными тенденциям, - считает учитель информатики Гимназии №74 в Барнауле Ирина Степкина. - Ведь когда-то люди писали на бересте, и то, что является для нас сейчас таким необходимым, тоже было прорывом своего времени.