Евросовет боится возрождения терроризма в Афганистане в связи со взрывом в Кабуле

Взрыв произошел 26 августа в районе главного аэропорта Афганистана Фото: Александр КОЦ

Глава Евросовета Шарль Мишель встревожен ситуацией в Афганистане: 26 августа в аэропорту Кабула произошло два взрыва, теракт унес жизни более 15 человек.

По словам Мишеля, Евросовет внимательно следит за ситуацией

"Очень обеспокоены новостями о взрыве в Кабуле. Мои мысли обращены к жертвам и их семьям. Обеспечение безопасного прохода в аэропорт остается жизненно важным. Мы должны гарантировать, что нестабильная ситуация не приведет к возрождению терроризма", - написал Мишель в Twitter.

О том, что в Кабуле может произойти трагедия, предупреждали представители иностранных государств - США, Австралии, Бельгии и Италии. Слухи о провокациях в районе кабульского аэропорта поступали весь день 26 августа. По предварительной информации, ответственность за теракт несет ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).