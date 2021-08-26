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Политика26 августа 2021 18:52

МИД РФ: россиян не было во время взрыва у аэропорта в Кабуле

В результате произошедшего пострадали 70 человек, еще 13 погибли
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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МИД РФ сообщил, что россиян не было во время взрыва у аэропорта в Кабуле

МИД РФ сообщил, что россиян не было во время взрыва у аэропорта в Кабуле

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что россиян не было рядом с кабульским аэропортом во время взрыва.

- На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства у себя в Telegram-канале.

Напомним, ранее в аэропорту афганского города Кабул произошел взрыв. Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана. Как минимум 70 человек пострадали. Еще 13 человек погибли. Среди пострадавших и погибших есть военнослужащие Соединенных Штатов Америки.

В администрации США заявили, что за взрыв ответственна террористическая организация ИГ*. В "Талибане"* же рассказали, что пока не знают, кто виновен в данном инциденте.

*Запрещенные в России террористические организации

Взрыв возле Baron Hotel в Кабуле