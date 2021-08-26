МИД РФ: россиян не было во время взрыва у аэропорта в Кабуле

МИД РФ сообщил, что россиян не было во время взрыва у аэропорта в Кабуле Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что россиян не было рядом с кабульским аэропортом во время взрыва.

- На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства у себя в Telegram-канале.

Напомним, ранее в аэропорту афганского города Кабул произошел взрыв. Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана. Как минимум 70 человек пострадали. Еще 13 человек погибли. Среди пострадавших и погибших есть военнослужащие Соединенных Штатов Америки.

В администрации США заявили, что за взрыв ответственна террористическая организация ИГ*. В "Талибане"* же рассказали, что пока не знают, кто виновен в данном инциденте.

*Запрещенные в России террористические организации