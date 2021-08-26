В Совфеде оценили продление новогодних каникул работающим пенсионерам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров. По мнению сенатора, инициатива хорошая, но реализовать ее не так просто.

Чтобы дополнительные дни отдыха были оплачиваемыми, нужно внести изменения в закон. Потребуется согласие трех сторон: правительства, объединения работодателей и профсоюзов. К тому же, не стоит забывать, что нужно где-то найти средства на компенсацию этих дней.

Парламентарий отметил, что с социальной точки зрения ему понятно это предложение. А вот с законодательной – видны препятствия.

- У нас есть работодатель в лице государства, а есть частные, которые должны будут все оплатить за свой счет. Требуется рассмотрение в рамках бюджета, - говорит сенатор.

Но, по мнению Валерия Рязанского, с точки зрения социальной привлекательности такого рода преференции всегда хороши.

- Это даст возможность отдохнуть побольше людям, которые попали под влияние коронавируса. Но чтобы превратить все в закон, нужна очень серьезная работа, - заключил сенатор в беседе с Lire.ru.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Парламентарий обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением рассмотреть данную возможность. Парламентарий предложил установить каникулы с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, сообщает RT.