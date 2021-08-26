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В мире26 августа 2021 20:10

Грызлов назвал клоунадой срыв заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу из-за Украины

После перерыва в заседаниях украинская сторона предприняла дополнительные усилия по дезорганизации диалога, отметил политик
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Борис Грызлов сооббщил, что Украина сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу

Борис Грызлов сооббщил, что Украина сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Украинская делегация сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Об этом рассказал полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

- Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание, — сообщил Грызлов.

Он добавил, что после перерыва в заседаниях украинская сторона предприняла дополнительные усилия по дезорганизации диалога.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что только развязывание войны в Донбассе дало Украине шанс сохраниться. Он признал, что лишь война скрепляет сегодняшнюю Украину. Также Кучма назвал бездействие украинских властей причиной потери Крыма в 2014 году.