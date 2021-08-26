Грызлов назвал клоунадой срыв заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу из-за Украины

Борис Грызлов сооббщил, что Украина сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Украинская делегация сорвала заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Об этом рассказал полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

- Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание, — сообщил Грызлов.

Он добавил, что после перерыва в заседаниях украинская сторона предприняла дополнительные усилия по дезорганизации диалога.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что только развязывание войны в Донбассе дало Украине шанс сохраниться. Он признал, что лишь война скрепляет сегодняшнюю Украину. Также Кучма назвал бездействие украинских властей причиной потери Крыма в 2014 году.