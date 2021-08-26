Умер Владимир Шадрин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею

Владимир Шадрин / Фотохроника ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трёхкратный чемпион СССР в составе московского “Спартака” Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного клуба.

“Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека”, - говорится в сообщении клуба в Твиттер.

Как пояснил ТАСС секретарь совета ветеранов "Спартака" Олег Воронин, Владимир Шадрин продолжительное время страдал от болезни. Чем болел хоккеист - не уточняется.

Стоит отметить, что в составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). В составе “Спартака” он выиграл три чемпионата страны.