В Совфеде согласились с заявлением Медведчука о российском газе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов согласился с заявлением украинского политика Виктора Медведчука.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что власти Украины лукавят, отрицая прямую закупку газа у России. Но, по мнению сенатора, слова Медведчука вполне резонны и являются констатацией фактов.

- Вся газовая политика Украины — это чистой воды политика, тут вообще нет никакой экономики в помине, - рассуждает Константин Долгов в беседе с "Известиями".

Он отметил, что Киев «наступает себе на горло и режет это горло в угоду навязчивым, русофобным стратагемам».

Но при этом закупки российского газа в интересах украинской экономики. Но Киев пытается переориентироваться на Европу и закупать там тот же российский газ, но уже по другим ценам. И все это делается, как абсолютно правильно подметил Медведчук, на деньги налогоплательщиков.

- Мы, разумеется, готовы к продолжению транзита газа через Украину после 2024 года. Для нас это вопрос экономики, - заключил Долгов.