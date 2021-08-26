Минздрав РФ допустил повышенную летальность дельта-штамма коронавируса

Российский Минздрав допустил повышенную летальность дельта-штамма коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов допустил, что дельта-штамм коронавирусной инфекции может быть более смертелен, чем другие варианты инфекции.

Специалист сообщил, что при заражении этим штаммом наблюдается повышенное количество развития тяжелых форм болезни у молодых людей.

- Летальность при заболевании COVID-19, вызванном "дельта"-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости, — приводит слова эксперта "Интерфакс".

Кузнецов добавил, что среди вакцинированных реже наблюдаются случаи госпитализации или тяжелых случаев коронавируса.

Ранее врач-терапевт высшей категории, научный обозреватель Алексей Водовозов рассказал, что если у кого-то из вашего близкого окружения медики выявили коронавирус, это не значит, что вы тоже обязательно заболеете. Риск заражения зависит от плотности контакта. Он отметил, что в случае контакта с заболевшим COVID-19 «никаких особых мер принимать не нужно – то есть, не надо бежать делать ПЦР», следует просто несколько дней понаблюдать за своим самочувствием и при появлении характерных симптомов ковида (повышенная температура, потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства) вызвать врача.