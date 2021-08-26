Российские учителя рассказали, что хотят получить на 1 сентября вместо цветов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club и аналитическое агентство ResearchMe узнали, что чаще всего дарят российским учителям на 1 сентября и каким подаркам педагоги были бы действительно рады.

Опрос показал, что 77% педагогов получают в День знаний цветы. А 18% - конфеты. Причем часто один учитель получает больше десяти букетов в этот день, об этом рассказали 29% респондентов. 21% признались, что среди многообразия букетов не оказывается их любимых цветов.

Большинство педагогов сходятся во мнении, что лучше получить один букет (82%). Многие даже просили детей и родителей быть умереннее в данном вопросе (29%), либо вовсе отказаться от цветов. Но их не услышали (75%).

Вместо цветов 67% преподавателей хотели бы получить что-то полезное в класс. 29% предлагают родителям покупать к 1 сентября вместо цветов билеты в театр или на экскурсию.

А 9% готовы направлять сэкономленные на букетах средства на благотворительность.

Только 9% опрошенных педагогов остаются без подарков в День знаний, сообщает Life.ru.