Наталья Бочкарева отреагировала на новости о краже деталей с ее Mercedes Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Бочкарева прокомментировала новости о краже дорогих деталей с ее автомобиля. С премиального внедорожника звезды пропали решетка радиатора с блоком управления камерами и активным радаром дистроника и передний значок Mercedes Gelandewagen. Ущерб артистка оценила в 200 тысяч рублей и обратилась в полицию. Это было в ночь с 23 на 24 августа.

Стражи порядка стали разыскивать хулиганов, но задержать их пока не удалось. Зато информация о проблемах знаменитой Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе», оказалась в Сети.

Бочкарева новости видела, но подтверждать их не стала. Актриса заверила, что у нее все в порядке.

-Нет, меня не грабили. Подобного не было, — сказала Наталья Бочкарева в комментарии 5-tv.ru.

Но, как стало известно kp.ru по факту кражи даже возбуждено уголовное дело, а полицейские просматривают камеры видеонаблюдения. Есть шанс, что воры попали в объектив.

Кстати, в 2019 году у актрисы были проблемы с полицией. В ее машине нашли наркотики.