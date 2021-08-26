УЕФА признал Жоржиньо лучшим игроком сезона-2020/21

Итальянец Жординьо признан лучшим игроком сезона-2020/21 Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал итальянского полузащитника футбольного клуба "Челси" Жоржиньо лучшим игроком сезона-2020/21. Победитель в этой номинации объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

На звание претендовали французский "опорник" "Челси" Н'Голо Канте и бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне.

Итальянец бразильского происхождения Жоржиньо в прошедшем сезоне стал обладателем кубка Лиги чемпионов в составе "Челси", в финале его команда одержала победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Также полузащитник стал победителем Чемпионата Европы-2020, играя за сборную Италии.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 прошла в Стамбуле – городе, где состоится финал турнира. Единственный представитель России в главном футбольном клубном соревновании Европы – "Зенит" узнал своих соперников. "Сине-бело-голубых" при определении соперников направили в третью корзину. В итоге команда Сергея Семака оказалась в квартете Н, где ей предстоят матчи с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальме".