Силуанов: Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным.

По мнению министра, такая ситуация приводит к увеличению инфляционного давления.

- Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, что в свою очередь оказывает инфляционное давление. В связи с этим нужно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, - приводятся слова Силуанова в сообщении на сайте ведомства.

Минфин отмечает, что впервые за много лет главы финансовых ведомств приняли совместное заявление с учетом текущего состояния мировой экономики из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии коронавируса для экономики, а также социальной сферы. Он также отмечал, что главным результатом является эффективность и своевременность помощи.