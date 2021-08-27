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В мире27 августа 2021 0:53

Байден заявил о готовности увеличить контингент США в Афганистане

Он также отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ*
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Байден заявил о готовности увеличить контингент США в Афганистане

Байден заявил о готовности увеличить контингент США в Афганистане

Фото: REUTERS

Президент Америки Джо Байден заявил о готовности одобрить увеличение контингента США в Афганистане, в случае если военным это понадобится. Об этом он заявил во время своего выступления по Афганистану после теракта боевиков ИГ*.

Американский лидер также рассказал о планах Штатов покинуть территорию захваченного талибами* Афганистана к 31 августа текущего года, если не произойдет ничего неординарного.

Во время своего выступления Байден отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ*.

*Запрещенные в России террористические организации