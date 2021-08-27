В Москве завели уголовное дело на блогеров, распыливших газ в лицо женщине

В Москве завели уголовное дело о хулиганстве против блогеров, которые распылили газ из перцового баллончика в лицо женщине. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы задержали группу мужчин, так называемых треш-стримеров, которые вели в социальных сетях вели трансляцию, как нападают в парке на случайную прохожую. Видео "геройства", где они брызгают в лицо женщине газом, было опубликовано в интернете. Также известно, что перед нападением мужчины попросили у пострадавшей зарядку от телефона.