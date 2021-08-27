Биолог рассказала о последствиях вакцинации для зараженного коронавирусом человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о том, что будет происходить с организмом человека после вакцинации, если он заражен коронавирусом.

По ее словам, гражданам, которые уже инфицированы covid-19, не должны проходить вакцинацию. Однако стоит помнить, что в некоторых случая ковид может протекать бессимптомно.

- Если привить человека, который переболел коронавирусной инфекцией, то у него появится "золотая броня" - так может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил ковид и об этом пока не знает, то болеть он будет примерно так же, как и в случае отсутствия прививки, – объяснила доктор в эфире радио Sputnik .

Также Баранова напомнила, что избежать такой ситуации можно, если перед вакцинацией сдать ПЦР-тест на наличие вируса в организме.

Напомним, в России зарегистрированы уже пять вакцин от covid-19. В стране продолжается кампания по вакцинации граждан. Прививка позволит организму выработать стойкий иммунитет к вирусу и избежать последствий от болезни.