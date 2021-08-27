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В мире27 августа 2021 7:24

Псаки призвала убивать террористов в ответ на требования об отставке Байдена

Представитель Белого дома призвала американцев «сомкнуть ряды для отпора»
Ксения АНУФРИЕВА
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Псаки призвала убивать террористов в ответ на требования об отставке Байдена

Псаки призвала убивать террористов в ответ на требования об отставке Байдена

Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки призвала американских жителей «сомкнуть ряды для отпора террористам» в ответ на требования об отставке президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена после теракта в Кабуле.

Пресс-секретарь американского лидера в пятницу, 27 августа, заявила, что сейчас «не день для политиканства».

- Ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и будет драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились, - заявила она во время брифинга.

Напомним, вчера представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи сообщил, что в результате атаки близ аэропорта Кабула погибли 13 американских военнослужащих, более 15 получили различные травмы.

После взрывов в Афганистане некоторые конгрессмены и сенаторы-республиканцы призвали Байдена уйти в отставку и признать вину за просчеты в организации вывода военных и эвакуации гражданских из страны.