Греф ожидает стабилизации цен на жилье в России в ближайшее время Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цены на жилье на территории России должны стабилизировать и «припасть» в ближайшее время. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что в последнее время в стране была отменена часть, в связи с чем среди россиян упал спрос на жилье.

- Вероятнее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу значительного потенциала для роста цен на жилье. Ожидается, что даже наоборот - они немного должны стабилизироваться и «припасть», - отметил Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1».

Глава Сбербанка добавил, что на фоне падения объемов ввода жилья в России стоимость жилья выросла примерно на 17-20 процентов. Постепенно предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в государстве закладывается большее количество жилья.

Как писал сайт kp.ru, накануне правительство России решило продлить действие программы «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке в шесть процентов на покупку жилья или строительство частного дома жители страны могут получить до 31 декабря 2023 года.