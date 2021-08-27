Ученые из США: 85% пациентов ощущали симптомы коронавируса через полгода после выздоровления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 85 процентов людей, госпитализированных из-за заражения коронавирусной инфекцией в конце минувшего 2020 года, продолжают ощущать симптомы заболевания даже через полгода после выздоровления. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет издание Journal of Hospital Medicine, ссылаясь на исследование ученых из Мичиганского университета.

Американские специалисты проанализировали данные 253 пациентов, которые попали в медицинские учреждения с коронавирусной инфекцией в конце осени прошлого года и начале 2021 года. Средний возраст респондентов составил 60 лет.

- По результатам исследования, примерно 85 процентов пациентов, которые полгода назад вылечились от коронавируса, заявили, что до сих пор полностью не выздоровели и чувствуют симптомы заболевания. Эти люди до сих пор не чувствуют себя здоровыми, - говорится в материале издания.

Сообщается также, что более половины пациентов в течение полугода обнаружили у себя новое недомогание: заболевания сердца и легких, которых до заражения коронавирусом у них не было. Четверть опрошенных сообщили, что у них появился сильный кашель, еще 20 процентов жалуются на учащенное или нерегулярное сердцебиение. Стэндфордского университета

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые из Стэндфордского университета в США заявили, что более 70 процентов переболевших коронавирусом месяцами борются с последствиями болезни.