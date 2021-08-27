Норвежцев начали штрафовать за справление нужды в направлении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии ввели штраф за справление нужды в направлении России. Соответствующее предупреждение появилось на норвежско-российской границе рядом с табличкой, информирующей о том, что территория находится под видеонаблюдением пограничников.

Знак, предупреждающей о штрафе, был вывешен в населенном пункте Гренсе-Якобсельва на берегу реки Ворьема. Табличка гласит, что пойманным за справлением нужды, грозит штраф в 3 тысячи крон – это около 290 евро или 340 долларов. Этот район очень популярен среди туристов, передает Daily Mail.

Как уточнил пограничный комиссар Норвегии Йенс-Арне Хойлунд, правонарушение подпадает под действие закона, запрещающего оскорбительное поведение на границе. Отмечается, что сухопутная граница между Норвегией и Россией имеет протяженность более 197 километров и является северной границей НАТО в Арктике.