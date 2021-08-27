Пьяный мужчина поджог машину бывшей жены в Оренбургской области

Полиция задержала поджигателя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция в Оренбурге возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля местной жительницы. Сообщается, что 35-летний мужчина во время ссоры кинул подожжённые спички в салон автомобиля ВАЗ-2110 своей бывшей жены. После этого нарушителя задержали стражи порядка Медногорска.

Как сообщили в УМВД по Оренбургской области, подозреваемый, житель Блявтамака, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с бывшей 19-летней женой, решил поджечь ее машину. Он поджег коробок спичек и кинул его в автосалон. Автомобиль спасти не удалось, он выгорел полностью.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Поджигателю теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее он уже был судим, сообщает новостной портал 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Оренбургской области.