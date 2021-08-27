В России 27 августа 2021 выявлено 19 509 случаев заражения коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 19 509 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. С начала пандемии инфекцию диагностировали у 6 844 049 россиян. Об этом в пятницу, 27 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (1 509), Санкт-Петербурге (1 395), а также в Подмосковье (786). Сообщается, что у семи процентов новых зараженных нет симптомов заболевания.

За сутки в России также зарегистрировали 798 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции или осложнений после нее, с начала пандемии от заболевания умер 180 041 житель страны. Выздоровели еще 19 217 человек, за весь период - 6 112 035.

Как писал сайт kp.ru, ранее американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что 85% пациентов ощущали симптомы коронавируса через полгода после выздоровления.