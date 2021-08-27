Росавиация разрешила увеличить количество регулярных рейсов на курорты Египта Фото: Иван ВИСЛОВ

Девять российских авиационных компаний смогут запустить регулярные рейсы с территории страны на курорты Египта - в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом в пятницу, 27 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Росавиации.

Сообщается, что из российской столицы запустят самолеты «Аэрофлота» и S7, а авиакомпания «Россия», которая уже осуществляет рейсы в Египет, увеличит частоту полетов. Кроме того, из регионов запустят полеты «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, S7, а также «Ямал».

- Компания смогут осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 49 регионов страны. На маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх увеличивается число рейсов с пяти до 15 в неделю, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Росавиацию поступили заявки от 13 российских авиакомпаний, заинтересованных начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, на более чем 90 маршрутов.