После госпитализации 90-летний Иван Краско частично потерял зрение

Директор Ивана Краско рассказал о самочувствии артиста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Директор актера Ивана Краско рассказал о его самочувствии после госпитализации. 90-летний актёр попал в петербургский центр имени Алмазова с подозрением на инсульт. Сразу после госпитализации врачи высказывали опасение за здоровье пациента- внушительный возраст и недавно перенесённый коронавирус усложняли ситуацию. Но организм актера оказался крепким, врачи планируют перевести пациента из реанимации в обычную палату. Это может произойти уже 27 августа.

Тем не менее, пока медики оценивают состояние звезды как среднетяжелое, с тех пор улучшений не наступило.

К инсульту добавилась еще одна проблема- частичная потеря зрения - теперь он видит лишь перед собой.

-Тяжело ему. Сейчас еду в больницу, будем решать вопрос о дополнительном уходе за ним,- рассказал ФАН директор артиста Вячеслав Смородинов.

Напомним, артист был госпитализирован в среду, 25 августа. Художественный руководитель Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков тогда заявил, что есть надежда на полное восстановление после перенесенного инсульта, передает RT.