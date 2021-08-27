Президенты Украины и Румынии не могут попасть на День независимости Молдавии из-за непогоды

Зеленский прибудет в Кишинев на машине Фото: EAST NEWS

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис не могут попасть в Кишинев на празднование 30-летия независимости Молдавии. Главы государств отправлялись к месту встречи на самолетах, однако из-за непогоды им пришлось менять планы.

Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана, ему пришлось садиться в Одессе. А самолет Йоханниса не смог даже вылететь из аэропорта Бухареста. Начало празднования юбилея независимости пришлось перенести на несколько часов, пишет ФАН.

Предполагается, что главы государств пересядут на автомобили, чтобы добраться до места встречи.

Как ранее писал сайт kp.ru, юбилей независимости уже отпраздновала Украина. Праздничные мероприятия прошли в Киеве 24 августа - по городу прошел парад военной техники, гостям праздника показали современные (и не очень) боевые машины.