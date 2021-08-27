Улицу Олега Кошевого привели в порядок в Хабаровске

До ремонта дорога превращалась летом в озеро, а зимой – в каток. Фото: правительство Хабаровского края.

Одна из самых разбитых улиц Хабаровска изменила свой облик. Ранее улица Олега Кошевого была едва проходима для пешеходов, водители же пытались и вовсе избегать дорогу, ведь поездка по ней могла негативно завершиться для автомобиля. Более того, после сильных хабаровских дождей улица превращалась в озеро, а зимой – в каток. Многочисленные жалобы поступали от местных жителей уже несколько лет, и только сейчас ситуацию удалось изменить.

- Безалаберно относились просто раньше к тому, что волнует людей. Конечно, в городе многое нужно исправить. Но есть такие участки, ремонт которых стоит на первом месте. Дорога на улице Олега Кошевого – одна из таких. На ней мы не остановимся и дальше продолжим закрывать все обращения горожан. Федеральный центр выделяет нам немалые средства, плюс ко всему есть краевое и муниципальное финансирование – все это должно идти на пользу людям. Уже до 2024 года мы планируем привести в порядок 220 километров дорог в Хабаровске, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Дорогу на Олега Кошевого уже заменили. В ближайшие две недели там нанесут дорожную разметку, обустроят тротуары и закончат работы по установке решеток на водоотводных лотках.

Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске ремонтируют 83 участка дорог протяженностью 59 километров. На это было выделено 1,4 миллиарда рублей: 605 миллионов из федерального бюджета, 620 – из краевого и 187,7 из городской казны.