Член ОП Хамзаев предложил обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет

Студентов-очников предложили обеспечить бесплатным доступом в интернет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет. Соответствующий документ он направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Общественник отметил, что благодаря интернету учащиеся получают доступ к учебной литературе, научным статьям, онлайн-лекциям и могут получать дополнительные знания, необходимые для обучения.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности создания специальных бесплатных тарифов на доступ в сеть интернет для студентов и учащихся российских высших и средне-специальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения на весь период получения образования», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести льготные налоговые ставки для работающих студентов. Депутат Иван Сухарев предложил взимать с учащихся не 13%, а 6% подоходного налога, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».