Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане возросло до девяти

Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло девяти Фото: кадр из видео

В результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана погибли девять человек, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Среди погибших есть сотрудники МЧС Казахстана, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. В настоящее время их личности устанавливаются. Кроме того, продолжаются поиски четырех пропавших без вести, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что в больницу были госпитализированы 49 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, пожар и не менее шести взрывов произошли на складе воинской части в Жамбылской области вечером в четверг, 26 августа. На данном складе хранились инженерные боеприпасы.

Как писал сайт kp.ru, ранее говорилось, что в общей сложности в результате инцидента пострадали 66 человек, в том числе 12 военных. По факту взрывов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и опасными веществами. Жители расположенных в окрестности сел были эвакуированы.