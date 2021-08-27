Зеленский прилетел в Кишинев, когда парад на День независимости уже кончился

Зеленский не успел попасть на парад в Кишиневе из-за тумана Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский все-таки добрался до Кишинева, однако к тому моменту парад в честь 30-летия независимости Молдавии уже закончился.

Сегодня самолет лидера Незалежной Владимира Зеленского, направлявшегося в Кишинев на празднование Дня независимости страны, из-за неблагоприятных погодных условий и сильного тумана был вынужден прервать полет и приземлиться в Одессе.

Власти Молдавии, узнав об этом, сообщили, что вынуждены отложить начало праздничных мероприятий, поскольку президенты Румынии и Украины, которые должны были быть гостями на параде, не смогли вовремя прибыть в Кишинев. При этом отмечалось, что самолет румынского президента Клауса Йоханниса вообще еще не смог покинуть аэропорта Бухареста из-за неблагоприятных погодных условий.

Сегодня Молдавия отмечает 30-ю годовщину независимости, по этому случаю в столице страны провели военный парад. В настоящее время туман, который наблюдался ранним утром, уже рассеялся.