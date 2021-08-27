Пакистанские военные убили трех афганцев, незаконно пересекших границу Фото: REUTERS

Военнослужащие Пакистана открыли огонь по гражданам Афганистана, нелегально перешедшим государственную границу в районе КПП «Торкхам», рассказал источник в радикальном движении «Талибан»*.

Как передает РИА Новости, утром в пятницу, 27 августа, группа из 10 афганцев проникли в Пакистан по грунтовой дороге. По ним был открыт огонь, в результате были убиты три человека, еще пятеро ранены.

По словам собеседника агентства, тела убитых до сих пор лежат на месте инцидента.

Напомним, накануне в Кабуле произошли несколько взрывов. Первые два прогремели у столичного аэропорта, один из них совершил смертник. Также позже был взорван и автомобиль. оказалось, что в нем находились представители захвативший Афганистан группировки талибов*. Всего за день в афганской столице произошло пять взрывов.

В администрации США сообщили, что террористическая группировка Исламское государство* ответственна за взрыв недалеко от аэропорта Кабула

Сайт kp.ru писал, как все жалеют афганских беженцев, бегущих из кабульского аэропорта, но никто не хочет их принимать у себя.

*Запрещенные в России террористические организации