Рефрижератор для тел умерших от коронавируса появился у больницы в Маниле

Несмотря на вакцинацию, в стране в последнее время отмечает всплеск заболеваемости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около одной из больниц Манилы появился контейнер для хранения невостребованных тел людей, погибших от коронавируса. Большой рефрижератор был установлен по инициативе местной администрации.

Власти филиппинской столицы таким образом готовятся к возможному всплеску заболеваемости COVID-19, пишет газета Inquirer. Несмотря на вакцинацию, в стране в последнее время отмечает всплеск заболеваемости, медики фиксируют более 100 погибших от коронавируса ежедневно. Предполагается, что это может быть связано с распространением штамма “дельта” - особенностью этой мутации является более быстрое развитие заболевания, в том числе стремительное появление тяжелых осложнений, от обширных пневмоний до поражений сердца, почек и других органов.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" изучили сроки выживания дельта-штамма коронавируса в воде. Оказалось, что его жизнеспособность сохраняется до 72 часов.