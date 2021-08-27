Песков: Россия решительно осуждает теракты в Кабуле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская сторона решительно осуждает теракты около аэропорта в Кабуле. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что террористические группировки, в том числе запрещенная в России организация ИГИЛ*, не преминут воспользоваться хаосом в Афганистане.

- Мы самым решительным образом осуждаем эти теракты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. Опасность для всех велика и продолжает оставаться причиной нашей серьёзной озабоченности, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, вчера вечером представители террористической группировки Исламское Государство* взяли на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула.

Как писал сайт kp.ru, сегодня количество Количество погибших в результате теракта в аэропорту афганской столицы выросло до 40 человек.

*Запрещенные в России террористические организации