В приюте для животных «Надежда» в Глазове выявлены нарушения

В Глазове выявили нарушения в приюте для животных «Надежда» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В приюте для животных «Надежда» в Глазове, принадлежащем предпринимателю Бузанакову В.И., завершилась совместная проверка Главного управления ветеринарии Удмуртии и прокуратуры. Как сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу управления, в результате проверки были выявлены нарушения.

«В день проверки животных в приюте не оказалось. По документам последнее животное после проведения предусмотренных законом процедур вернули в среду обитания 22 июня 2021 года, другие животные в приют не принимались», - сообщили в ведомстве.

Ранее на приют пожаловались зоозащитники. На предоставленной ими видеозаписи из приюта были заметны полуразрушенные неработающие здания и полное отсутствие животных.

Сотрудники управления зафиксировали несоответствие требованиям Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Удмуртии. Также были нарушены требования хранения сведений и документов, отсутствовали видеозаписи отлова и выпуска животных в естественную среду.

Прокуратура также выявила нарушения. Например, администрации районов республики, которые заключали контракты с ИП Бузанаков В.И., перечисляли бюджетные деньги на отлов бездомных животных, но никак не контролировали процесс. В реальности же отлов собак не проводился.

Прокуратура Глазовского района Удмуртии вынесла Бузанакову представление об устранении нарушении. ГУ ветеринарии возбудило административное производство по части 1 статьи 6.3, части 2 статьи 6.3 Закона УР «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».