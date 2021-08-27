Песков: США не обращались к России за помощью в расследовании теракта в Кабуле Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов не обращались к российской стороне за помощью в расследовании теракта у аэропорта Кабула. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Чтобы помочь кому-то, необходимо, чтобы кто-то попросил об этой помощи. Мне не известно, чтобы от американской стороны были какие-то обращения по поводу помощи в расследовании теракта в Кабуле, - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля отметил, что власти России решительным образом осуждают террористические атаки, которые случились вчера недалеко от аэропорта в Кабуле и привели к множеству жертв. Дмитрий Песков отметил, что в стране сохраняется высокий уровень террористической угрозы, поскольку террористы не преминут воспользоваться хаосом в Афганистане.

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Корреспондент kp.ru Александр Коц передает из столицы Афганистана (подробности)