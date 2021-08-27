Власти Дании объявили об отмене ограничений из-за коронавируса с 10 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Дании приняли решение отменить с 10 сентября текущего 2021 года ограничения, которые ранее были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 августа, говорится в сообщении на официальном сайте датского министерства здравоохранения.

Сообщается, что в стране значительно улучшилась эпидемиологическая обстановка, что позволяет отменить ограничения для местных жителей.

- Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации от коронавируса. С 10 сентября мы откажемся от некоторых требований, которые были введены в пандемию. Правительство пообещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо. Но надо помнить, что эпидемия еще не завершилась, - подчеркнул глава Минздрава Дании Магнус Хойнике.

Уточняется, что в стране будут сняты ограничения на работу ночных клубов, дискотек, магазинов, а также отменено требование о наличие сертификатов о прививке от коронавирусной инфекции или ПЦР-тестах для посещения массовых мероприятий и ресторанов.

Как писал сайт kp.ru, накануне власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной «Спутник V» приезжать на острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.