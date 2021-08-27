Россияне на электросамокатах стали в три раза чаще попадать в ДТП Фото: Иван ВИСЛОВ

В России усугубилась статистика по ДТП с электросамокатами. Пользователи этих и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) стали в три раза чаще попадать в аварии.

С января-июнь 2021 года в России было зафиксировано 180 ДТП, в которых пострадали 188 человек и пять – погибли.

Больше всего аварий происходит в Москве, причем абсолютное большинство (80%) – на пешеходных переходах, во дворах жилых домов или при выезде из них. В столице за указанный период было совершено 55 аварий, в которых погибли два человека и 57 получили травмы. Такие данные озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что в стране давно назрела проблема с регулированием данного вида транспорта.

- Сейчас при разборе ДТП электросамокат приравнивается к пешеходу. При этом некоторые модели могут разгоняться до 80 км/ч, - напоминает общественник в беседе с «Известиями».

Отсутствие правовой нормы усложняет разрешение конфликта между сторонами.

В настоящее время Минтранс разрабатывает проект изменений в ПДД, где будут отражены правила для средств индивидуальной мобильности граждан.

В пресс-службе ведомства "Известиям" пояснили, что СИМ разрешат двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам. А так же, по специальным полосам на проезжей части. Появятся так же ограничения, связанные с возрастом пользователя.

Тем временем, на побережье Черного моря электросамокаты попали под тотальный запрет. Пользователям разрешили передвигаться н данном транспорте только по оперделенным участкам, сообщает ФАН.