Мощный взрыв произошел к английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощный взрыв прогремел в английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как пишет Express, местные жители пожаловались на густой дым, возникший из-за пожара. Перед возгоранием очевидцы слышали взрыв. Между тем полиция сообщила, что пожар произошел на промышленном объекте, была объявлена эвакуация.

О пострадавших пока не сообщается. На место инцидента приехали машины скорой помощи, местным жителям рекомендовали не покидать дома и плотно закрыть окна.

Напомним, пожар и не менее шести взрывов произошли на складе воинской части в Жамбылской области вечером в четверг, 26 августа. На данном складе хранились инженерные боеприпасы. Количество жертв в результате взрывов составило девять человек, среди них есть сотрудники МЧС Казахстана, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.