Губернатор Василий Орлов: Амурская область реализует план обновления медучреждений до 2025 года, ремонт идет на 36 объектах

Осенью первых посетителей примет обновленная амбулатория в селе Волково Благовещенского района. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области продолжается масштабная кампания по обновлению медицинских учреждений. Сейчас ремонт идет на 36 объектах по всему региону. Всего же до 2025 года в области запланировано более 60 мероприятий: это капитальный ремонт, реконструкция, строительство новых поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

- Правительством региона подготовлен и реализуется план капитальных ремонтов и реконструкций медицинских учреждений на пять лет вперед – до 2025 года, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Он включает более 60 мероприятий, среди которых капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения. Сейчас капитальный ремонт идет в 36 объектах здравоохранения.

Уже осенью первых посетителей примет обновленная амбулатория в селе Волково Благовещенского района. Это структурное подразделение Амурской областной клинической больницы, здесь обслуживаются пациенты из ближайших сел района. Ремонт в амбулатории стартовал весной этого года.

- Осенью мы откроем амбулаторию в Волково. На реконструкцию из бюджета области направлено 27 миллионов рублей, - сообщил Василий Орлов. - За учреждением закреплено более 6 тысяч человек, все они будут получать качественную медпомощь в комфортных условиях.

Строители заменили в амбулатории все тепло- и водопроводные сети, окна, сделали перепланировку внутренних помещений, капитально отремонтировали кровлю и фасад. Раньше в этом здании располагался детский сад, затем помещение приспособили для медицинских нужд. После капитального ремонта здесь разместятся поликлиника и стационар на 20 коек. Для амбулатории приобретут новую мебель и медицинское оборудование.