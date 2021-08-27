Глава МИД Италии: Россия играет ключевую роль в урегулировании афганской проблемы

Россия играет ключевую роль в урегулировании афганской проблемы, считает МИД Италии Фото: REUTERS

Россия играет ключевую роль в урегулировании кризиса в Афганистане, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

На встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым итальянский министр сообщил, что Рим разрабатывает план по поддержке Афганистана. Решить возникшую проблему в стране позволит решить только тесная координация международного сообщества, отметил глава МИД Италии.

«В этом контексте Россия играет ключевую роль», – сказал он.

По мнению Ди Майо, решение афганского кризиса должно проходить по пяти приоритетным направлениям: защита гражданского населения, борьба с терроризмом, соблюдение прав человека, гуманитарная помощь и урегулирование вопроса с миграцией населения.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что беспрепятственном захвате «Талибаном»* власти в стране виновны, в первую очередь, США, которые ничего не предпринимали в течение многих лет.

*Запрещенная в России террористическая организация