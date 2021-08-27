Правительство РФ выделило 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19

Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ выделило Министерству здравоохранения России 7,8 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован в пятницу, 27 августа, на официальном портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России», - говорится в документах.

Речь идет о выплатах стимулирующего характера «за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам».

Напомним, накануне правительство выделило 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 российских регионов. Об этом сообщил Мишустин, в условиях распространения коронавирусной инфекции выросла потребность медицинских организаций в кислороде.